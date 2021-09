Meteo, Liguria in allerta: le scuole che restano chiuse

Dopo l'avviso di allerta per temporali in Liguria emanato da Arpal iniziano ad arrivare le comunicazioni da parte dei comuni sulle scuole che domani, giovedì 16 settembre, resteranno chiuse.

Rientrando in uno scenario di livello arancione, nelle ore centrali della giornata, è soprattutto il levante a valutare l'opportunità di non far muovere gli studenti verso gli istituti.

Il primo comune che ha deciso per la chiusura è Santa Margherita Ligure: "Arpal ha diramato per domani, giovedì 16 settembre 2021, l'allerta meteo gialle e arancione per temporali - si legge sulla pagina Facebook uffciale -Domani le scuole di Santa Margherita Ligure resteranno chiuse".

A ruota segue anche Rapallo, il sindaco Carlo Bagnasco ha comunicato la sospensione dell'attività didattica attraverso i propri canali social.

Articolo in aggiornamento.