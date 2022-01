Allarme pacco bomba a casa di Grillo, dentro solo orecchiette e ortaggi

"Non aspetto nessun pacco". É stato Beppe Grillo in persona a chiamare la polizia ieri mattina quando la sua colf ha ritirato una spedizione dal corriere non attesa facendo così scattare l'allarme sicurezza.

Sul posto sono intervenuti le volanti della polizia, la digos e gli artificieri. La scatola, però, conteneva soltanto orecchiette e cime di rapa: un omaggio dalla Puglia. Sono in corso accertamenti per chiarire l'episodio.

A novembre a Grillo era stata rafforzata la sorveglianza dopo avere ricevuto una lettera di minacce. "Condoglianze, avrai lutti in famiglia nel periodo delle Feste", si leggeva nella missiva scritta al computer.