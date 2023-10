Allarme usutu virus trasmesso dalle zanzare: scattano i sopralluoghi, i consigli

È allarme a Genova per la sospetta presenza di usutu virus, patogeno per gli uccelli, trasmesso potenzialmente e prevalentemente dalla zanzara comune (Culex). I fatti sono emersi durante l'attività di monitoraggio delle zanzare, effettuato da Asl 3 e Comune di Genova a cadenza quindicinale, e riguardano il pool di zanzare dell’aeroporto di Genova.

La casistica mondiale di trasmissione agli esseri umani è estremamente rara, ma il Comune ha dovuto prendere provvedimenti: "Su indicazione dell'autorità sanitaria, dopo l’eventuale conferma dall’esito del campionamento, gli esperti di Asl e Istituto zoo profilattico, in collaborazione con il Comune, svolgeranno approfonditi sopralluoghi per verificare l’esistenza di eventuali focolai larvali e attuerà interventi di rimozione degli stessi, in un raggio di 200 metri dal punto di rilevazione - dichiara l’assessore agli Animali Francesca Corso -. Voglio rassicurare che, allo stato attuale, non ci sono criticità o pericoli né per la salute umana né per quella degli animali di affezione: come già avvenuto in passato, il Comune, attraverso l’Ufficio Animali, procederà a verifiche sul campo e a interventi di disinfestazione, qualora siano necessari per evitare il diffondersi del virus patogeno".

I consigli per la prevenzione

Nella zona interessata, il Comune consiglia, a titolo precauzionale, di eliminare i ristagni d’acqua e di adottare misure di prevenzione individuale a protezione dalle punture delle zanzare. Per esempio:

utilizzare, con moderazione, repellenti cutanei da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo;

indossare quando si è all’aperto, soprattutto al tramonto e sino all’alba, indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi e calze);

applicare e tenere attive, ove possibile, le zanzariere alle finestre e alle porte di ingresso.

In caso di presenza di zanzare in ambienti interni, utilizzare i normali dispositivi anti-zanzare.

Il Comune di Genova, in collaborazione con Regione Liguria, Alisa, Asl 3 e Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, partecipa al Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (Pna), elaborato dal Ministero della Salute per monitorare la presenza di virus trasmessi da vettori artropodi, come ad esempio le zanzare, da oltre 5 anni.

Cos'è il virus usutu, sintomi, contagio

È un'infezione di origine africana che colpisce gli uccelli e negli esseri umani si manifesta molto raramente, e che prende il nome da un fiume dello Swaziland. Qui venne effettuato il primo isolamento del virus in una zanzara.

Come la febbre da West Nile, l'agente causale è un Flavivirus patogeno per gli uccelli.

Per fortuna nell'uomo le infezioni da usutu virus di cui si hanno notizie sono poche: i sintomi più comuni sono febbre e rash cutaneo. La capacità di portare a forme cliniche neuro-invasive sembra, a oggi, molto limitata. Non esiste una specifica terapia, ma restano validi i consigli di prevenzione contro le zanzare.