Allarme truffe in città e nell'entroterra: anziani nel mirino

Allarme truffe a Genova e anche nell'entroterra, diversi episodi sono stati segnalati negli ultimi giorni in diverse zone della città.

Un anziano è stato contattato per telefono da un finto avvocato che sosteneva di difendere il figlio, finito in carcere dopo un incidente, e di aver bisogno di mille euro per difenderlo. Si è poi presentato a casa in via Centurione Bracelli facendosi consegnare il denaro. Lo riporta l'Ansa. L'uomo si è poi accorto della truffa e si è rivolto alle forze dell'ordine. Episodio simile in via Brigate Salerno, in questo caso la vittima non è cascata nel tranello. Altri episodi sono avvenuti tra San Fruttuoso e Quarto con dei finti tecnici del gas, indaga la polizia con gli agenti delle volanti e della squadra mobile.

Truffe anche a Ronco Scrivia, dove il Comune ha invitato a prestare la massima attenzione: "Sono pervenute segnalazioni - si legge sui canali social dell'amministrazione - circa la presenza di due uomini che fingendosi operai del comune chiedono di accedere all'abitazione per poter effettuare la sanificazione nelle case. Niente di tutto ciò è vero. Vi invitiamo a prestate la massima attenzione e a contattare il 112 in caso si presentasse tale situazione".