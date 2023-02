Allarme stupri in città: "Ascolteremo i centri antiviolenza e organizzeremo eventi divulgativi per la cittadinanza"

È allarme stupri nel centro storico, con diversi casi nel giro di un mese. A chiedere conto all'amministrazione in consiglio comunale, il consigliere Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione.

"Il tema della violenza contro le donne è costantemente attenzionato da questa amministrazione - ha detto l’assessore Francesca Corso -. Il 25 novembre il Comune ha svolto un ruolo di regista rispetto alle iniziative organizzate per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e, in quell’occasione, è stato costituito un tavolo con i Municipi e i centri antiviolenza per trattare costantemente questo tema. Da quel momento continuano questi incontri, volti a mettere in campo eventi divulgativi di comunicazione e prevenzione e a mantenere un confronto diretto con i centri antiviolenza, per avere un monitoraggio più puntuale della situazione. A margine di questa attività, come assessorato cordino una rete cittadina, a cui partecipano istituzioni e aziende private, che si occupa delle uguaglianze di genere e del tema della disparità. Sono disponibile a convocare una commissione consiliare per audire i centri antiviolenza e per organizzare eventi divulgativi per la cittadinanza".

Sul fronte della sicurezza, "questi reati commessi da inizio anno sono legati a episodi di spaccio - ha aggiunto l’assessore Sergio Gambino -. Ciò non ne sminuisce la gravità, ma conferma che in questo momento non c’è un’emergenza legata alla serialità di questi reati. Come forze dell’ordine ci stiamo coordinando, domani avremo un tavolo provinciale sulla sicurezza per organizzarci ed essere il più capillari possibile nel monitoraggio. Inoltre questa amministrazione ha investito in maniera importante per la sicurezza in centro storico: abbiamo costituito un nucleo centro storico con 92 agenti e implementiamo il presidio in presenza con la tecnologia. Presto uscirà il bando per l’installazione di 736 telecamere in centro storico, molte delle quali di ultima generazione e dotate di sensori per il rumore, che consentono da un lato la prevenzione e dall’altro un ausilio per le indagini successive".