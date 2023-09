Scolmatore Bisagno, l'allarme dei sindacati: "Condizioni di lavoro inaccettabili"

Turni di 12 ore sette giorni su sette senza turnazione con possibili gravi ripercussioni sulla sicurezza del lavoro, scarsa formazione professionale, contratti precari: così Fillea Cgil lancia l'allarme sul cantiere dello scolmatore del Bisagno. Il sindacato fa sapere di essere venuto a conoscenza della grave situazione in cui versano alcune delle maestranze operanti nella grande opera, soprattutto nell'area dei subappalti. Nel frattempo, Filca Cisl ha fatto sapere che lunedì ci sarà un'assemblea con i lavoratori.

Fillea Cgil: "Ci vuole un protocollo di legalità per le opere in via di svilippo"

“Ci sono arrivate alcune segnalazioni molto pesanti che stiamo approfondendo su condizioni di lavoro inaccettabili – ha dichiarato Federico Pezzoli segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria – il cantiere dello scolmatore è una opera complessa ma fondamentale per Genova e proprio per la sua importanza chiediamo trasparenza e alle istituzioni massima attenzione”.

Fillea Cgil ha chiesto al Consorzio Research, a Costruire Per Genova e al Commissario Straordinario Giovanni Toti di verificare e agire immediatamente affinchè il cantiere proceda le lavorazioni nella massima sicurezza e rispetto delle regole. Alla Prefettura di Genova, vista la complessità dell’opera, è andata la richiesta della definizione di un Protocollo di legalità: "Un documento, come è stato per le altre grandi opere che si stanno sviluppando sul nostro territorio, che contempli il tema della sicurezza sul lavoro in modo da sostenere le lavorazioni e con esse le maestranze coinvolgendo tutti i soggetti preposti ai controlli. Chiediamo altresì che il Commissario Straordinario convochi urgentemente tutte le parti per risolvere un problema che sta assumendo connotati estremamente preoccupanti".

Filca Cisl: "Applicare contratto edile a tutti i lavoratori del cantiere"

Lunedì in assemblea con i lavoratori, la Cisl chiederà di applicare il contratto edile a tutti i lavoratori del cantiere.

“Nel cantiere dello scolmatore del Bisagno - spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria - si stanno verificando con preoccupante continuità sgradevoli episodi che riguardano i lavoratori con turni di lavoro massacranti e situazioni che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori. Lunedì pomeriggio presenteremo ai lavoratori una piattaforma con le nostre richieste al Consorzio ‘Costruire per Genova’ e a tutte le imprese in subappalto attraverso la contrattazione di terzo livello".

Tra i punti fermi, "deve essere applicato il contratto edile a tutti i lavoratori del cantiere, vuole dire più sicurezza con una regolamentazione dei turni di lavoro e migliori condizioni economiche. Stiamo lavorando con la Regione per trovare una soluzione che siamo sicuri sarà immediata con l’aumento delle risorse per quest’opera. Lo scolmatore del Bisagno è un’infrastruttura fondamentale per garantire la sicurezza ai cittadini genovesi”.

L'interrogazione del Pd in Regione

Sull'allarme lanciato dai sindacati è arrivato anche il commento di Luca Garibaldi, capogruppo del Pd in consiglio regionale: "Preoccupano le condizioni di sicurezza nel cantiere dello scolmatore del Bisagno denunciate in queste ore dalla Cgil. Da tempo il cantiere vede una grande criticità gestionale, per portare avanti un’opera fondamentale per il territorio e di questa portata, che sta subendo già grandi ritardi nella consegna. Sulla base di queste segnalazioni chiediamo ci sia un intervento rapido da parte di tutti i soggetti preposti per verificare attentamente e nel caso intervenire per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza soprattutto nella catena dei subappalti".

Il Pd si muoverà con un'interrogazione per domandare quali iniziative la Regione intende intraprendere e come si intendono rafforzare le misure di sicurezza nei cantieri per le grandi opere, e chiederà un approfondimento in commissione sullo stato di avanzamento dei lavori.