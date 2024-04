Allarme bomba in università: uffici evacuati

Paura in via Balbi nel pomeriggio di oggi, martedì 23 aprile: una telefonata anonima al 112 verso le 17 ha infatti segnalato la presenza di esplosivi nei pressi degli uffici dell'Università di Genova, per la precisione della facoltà di Giurisprudenza.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia con le squadre cinofile per le verifiche del caso, che hanno poi dato esito negativo.

Le sedi e gli uffici vicini sono stati evacuati in via precauzionale durante le operazioni.