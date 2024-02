Allarme bomba in tribunale, chiuso il tunnel di via delle Casaccie

Modifiche alla viabilità nella mattinata di venerdì 16 febbraio 2024 nel centro di Genova, in particolare in zona tribunale, a causa di un allarme bomba, scattato in seguito a una telefonata anonima.

Alcune pattuglie della polizia locale sono intervenute sul posto, insieme a carabinieri e vigili del fuoco. Il tunnel di via delle Casaccie è stato chiuso al transito veicolare.

Le persone presenti all'interno del palazzo sono state fatte allontanare.

Notizia in aggiornamento.