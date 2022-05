Allarme bomba in tribunale.

Questa mattina, giovedì 19 maggio, una telefonata anonima alle forze dell'ordine ha annunciato la presenza di un ordigno a Palazzo di giustizia.

In via precauzionale l'edificio è stato fatto evacuare per consentire agli artificieri di verificare la situazione.

Dopo i controlli i dipendenti sono rientrati.