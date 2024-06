Nuovo allarme bomba: il trolley è stato fatto brillare, riaperte le strade

È durato poco più di un'ora il nuovo nuovo allarme bomba a Genova, il secondo nel giro di ventiquantro ore dopo quello di ieri mattina tra il Carmine e la Nunziata. Il nuovo allarme era scattato questa mattina intorno alle 9, quando è stato trovato un trolley abbandonato nell'ascensore che collega via XX Settembre a corso Podestà.

Sul posto i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco, il transito era stato interdetto in via XX, nell'intersezione tra via Fieschi, via Galata e via Foscolo e in corso Podestà nel tratto all'altezza del ponte monumentale. Gli artificieri sono arrivati da alcuni minuti. Il trolley è stato fatto brillare e poco dopo le 10 le vie sono state riaperte.



Come detto si è trattato del secondo allarme bomba nel giro di 24 ore. Ieri mattina era scattato all'interno della Basilica dell'Annunziata, dove il sacrestano aveva trovato uno strano apparecchio elettronico nei pressi dell'altare. Impaurito aveva subito chiamato le forze dell'ordine parlando di un oggetto sospetto, forse una 'sveglia modificata'. Alla fine si trattava di una torcia da discoteca.