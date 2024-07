Valigia sospetta, nuovo allarme bomba: in azione gli artificieri

Terzo allarme bomba a Genova nel giro di poche settimane. Dopo quelli di piazza della Nunziata e di via XX Settembre , è scattato nel pomeriggio di martedì 9 luglio anche nei giardini di piazza Bignami, a Pra', dove è stata trovata una valigia sospetta abbandonata.Sul posto stanno intervenendo gli artificieri e le forze dell'ordine, le vicine via Cordanieri e via Airaghi sono al momento chiuse al traffico dalla polizia locale.Notizia in aggiornamento