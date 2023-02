Valigia sospetta in stazione: treni fermi per un'ora e ritardi

Allarme a Sampierdarena per una valigia abbandonata in stazione e intervento della polizia con gli artificieri. La circolazione ferroviaria, ha spiegato Rfi, è stata interrotta intorno alle ore 9:20 di lunedì 20 febbraio 2023 per le linee verso Acqui e Busalla, è rimasta invece regolare in direzione ponente.

Sono intervenute le forze dell'ordine per i necessari accertamenti, polizia ferroviaria e artificieri della Polizia di stato, ma anche i vigili del fuoco come previsto dalla procedura d'emergenza e la polizia locale. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme bomba. Intorno alle ore 10:30 il traffico ferroviario è quindi ripreso, inevitabili però i disagi per i viaggiatori.

Sette treni regionali hanno subito rallentamenti compresi tra 20 e 40 minuti, tre treni regionali sono stati limitati nel percorso e altri due sono stati cancellati. Con il passare del tempo la situazione dovrebbe tornare alla normalità.