Allarme bomba a Principe per un borsone sospetto

Allarme bomba nei pressi della stazione ferroviaria di Principe nella mattinata di venerdì 23 settembre 2022, scattato intorno alle nove la classica procedura di emergenza dopo la segnalazione di uno borsone sospetto nei pressi della stazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno creato la zona di sicurezza allontanando le persone tra via Bersaglieri d'Italia e via Andrea Doria e per consentire l'intervento della polizia con gli artificieri, per le necessarie verifiche. Successivamente il borsone, probabilmente dimenticato da qualcuno, è stato fatto brillare.

Proprio dalla zona di Principe era prevista la partenza della manifestazione di Fridays for future, che è stata ritardata proprio per consentire le operazioni della polizia.