Falso allarme bomba a scuola

Falso allarme bomba nella mattinata di venerdì 28 ottobre a Sampierdarena. Una telefonata anonima avrebbe segnalato la presenza di un ordigno all'interno dell'istituto scolastico di via Dino Col Gastaldi Abba, facendo scattare le procedure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia, che, dopo aver perlustrato i locali dell'istituto e non aver trovato alcuna minaccia, hanno dato il via libera all'ingresso a scuola degli studenti, avvenuto intorno alle 9.

Contenuti i disagi al traffico visto il rapido intervento delle forze dell'ordine. Rimosso anche il veicolo in avaria in sopraelevata, dunque non si segnalano particolari problemi alla circolazione.