Un altro allarme bomba all'aeroporto, scattato dopo la 'solita' telefonata

Ancora un allarme bomba all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Lo scalo non è stato chiuso e sono proseguiti imarchi e sbarchi. È successo intorno alle 13 di mercoledì 2 dicembre 2020.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e artificieri, anche con le unità cinofile. A fare scattare le verifiche del caso è stata una telefonata anonima, come già capitato in diverse occasioni negli ultimi tempi. Al momento non è stato trovato alcun ordigno.

L'ultimo episodio analogo risale al mese di settembre, mentre ad agosto erano state delle valigie abbandonate a dare il via agli accertamenti.