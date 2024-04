Ancora allarme abbandono ingombranti: il Comune chiede più controlli alla polizia locale

Materassi, mobili, assi di legno e altri rifiuti lasciati ai lati della strada: in alcune zone di Genova è ancora allarme per l'abbandono di ingombranti. L'ultima segnalazione, portata in consiglio comunale da Valer Pilloni (Vince Genova), arriva da via Sant'Elia, a Sestri Ponente.

Il consigliere denuncia lo scarso controllo in zona, specie di notte: "Rimangono luoghi della città in cui i cittadini indisciplinati insistono a comportarsi male. C'è un modo per inasprire i controlli?".

"Ci sono ancora zone - conferma l'assessore all'Ambiente Matteo Campora - in cui il fenomeno persiste, proprio per questo abbiamo chiesto aiuto alla polizia locale per maggiori controlli e poi anche per utilizzare strumenti di videosorveglianza. In altre situazioni i risultati sono stati buoni e Amiu, quando arrivano queste segnalazioni, interviene celermente. Ovviamente dipende anche dalla quantità di materiale lasciato e se debba essere analizzato in laboratorio o sottoposto a verifiche".

Campora ha ricordato che gli abbandoni di ingombranti sono diminuiti negli ultimi anni anche grazie ai servizi Amiu come il ritiro gratuito a piano terra che ha contato 22mila appuntamenti, per il ritiro di circa 57mila pezzi tra ingombranti e verde: "Ma spesso a lasciare rifiuti per strada sono soggetti che difficilmente usufruiscono di questi servizi - ha concluso l'assessore - a volte hanno attività non censite, vanno a svuotare cantine o lavorano nelle case e per non pagare i costi di smaltimento abbandonano mobili e laterizi".