Infiltrazioni acqua e allagamenti, sfollata Rianimazione al pronto soccorso del San Martino

A causa di alcune infiltrazioni d'acqua in più punti, oggi, venerdì 30 giugno, è stato necessario sfollare la Rianimazione al primo piano del pronto soccorso del San Martino. Sei pazienti, trasportati su gomma a causa dell’allagamento del tunnel del Monoblocco dedicato ai trasporti interni, sono stati equamente suddivisi tra i reparti di Rianimazione al terzo e quarto piano del Monoblocco.

Sul caso esprime la Cgil, chiedendo alla Regione di intervenire con risorse sule situazioni di maggior criticità.

"Le infiltrazioni d’acqua al San Martino purtroppo non rappresentano una novità – afferma Luca Infantino Segretario Generale Fp Cgil –. Abbiamo chiesto più volte alla Regione di intervenire con risorse proprie rispetto alle situazioni di maggior criticità e quello delle manutenzioni dell’esistente è uno di questi capitoli. Il San Martino non è l’unico ospedale genovese ad avere necessità di interventi e come Fp Cgil abbiamo chiesto che, in attesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengano ripristinate con urgenza condizioni ammissibili di lavoro e sicurezza per utenti e operatori. Non è accettabile che le conseguenze della difficile situazione in cui versa la sanità ligure siano scaricate su cittadini e personale”.