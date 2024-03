Si rompe un tubo, strada allagata e chiusa al traffico

Strada allagata e chiusa a Sampierdarena, nel pomeriggio del giorno di Pasqua, domenica 31 marzo: è successo verso le 14 in via Reti, interessata da una copiosa fuoriuscita di acqua che ha rotto il manto stradale causata con tutta probabilità dalla rottura di un tubo. Tecnici al lavoro per risolvere il guasto.

La polizia locale, sul posto, prima ha sconsigliato il passaggio alle moto, poi ha ritenuto di chiudere definitivamente la strada.

Poco dopo altra strada chiusa, questa volta per incidente stradale, a Voltri, in via Rubens: si registrano diversi feriti tra cui un bambino. Qui tutti i dettagli.

Non sono i primi disagi sul fronte della viabilità che si registrano in giornata: questa mattina problemi tra viale Brigata Bisagno e corso Buenos Aires a causa della presenza di sostanza oleosa sulla carreggiata, mentre sulla sopraelevata traffico a causa di un veicolo in avaria intorno alle 11,30.