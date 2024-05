Maltempo, ancora allagamenti e strade chiuse a ponente. Sindaco Cogoleto: "Evitate spostamenti"

Ancora allagamenti e danni a ponente a causa di una nuova ondata di maltempo che si è riversata questa volta in maniera specifica su Cogoleto tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio.

Mentre a Genova oggi non risultano danni in seguito alla pioggia, a Cogoleto è stato chiuso al traffico il sottopasso di via Allegro (dove il torrente Rumaro è in parte esondato), il sottopassaggio di via Molinetto è stato allagato e la circolazione è regolata dalla polizia locale. Le attività sportive in zona Molinetto sono sospese. Si segnalano criticità anche in zona Arrestra a causa di alcuni tombini che non riescono a scaricare bene l'acqua piovana.

Il sindaco, Paolo Bruzzone, si è raccomandato sui social: "A causa delle improvvise e copiose piogge di queste ore e dei conseguenti allagamenti nel capoluogo e nelle frazioni, si raccomanda la cittadinanza di evitare spostamenti e in caso di necessità di prestare la massima attenzione".

Sempre il primo cittadino, poco prima delle 16, ha fatto sapere che "onde evitare situazioni di pericolo, gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio potranno restare nei relativi plessi oltre l'orario ordinario di uscita. Attualmente il servizio scuolabus non è operativo per ragioni di sicurezza. Le squadre di protezione civile stanno monitorando il territorio, in contatto con la sala operativa regionale"