Pioggia e maltempo: strada allagata e chiusa per due ore

Non accenna a fermarsi il maltempo su Genova e all'alba di oggi, martedì 7 maggio, via Pacoret de Saint Bon è rimasta chiusa per allagamento per ben più di due ore, dalle 5 alle 7,20.

Questo succede per l'ennesima volta, con grande malcontento dei residenti di Multedo: il sottopasso della via diventa da anni infatti una "piscina" quando piove. A inizio anno il Comune aveva promesso di avere diverse proposte per trovare una soluzione al problema, che però puntualmente si ripresenta. Lo scorso novembre un'auto era rimasta intrappolata ed erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvare il conducente.

Tra gli altri danni dovuti a pioggia e vento, poco prima delle 7 un albero è caduto sulla carreggiata tra via Galliano e via Negro. In entrambi i casi la polizia locale sul posto ha regolato il traffico.