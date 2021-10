Temporali: allagamenti e interventi dei vigili del fuoco: frana in via delle Gavette

Problemi a Marassi, ma anche in piazza Montano, via Degola e via Milano, allagati anche i sottopassi di Brin e Multedo, in via delle Gavette è crollato un muro di contenimento

Decine di interventi dei vigili del fuoco a causa della perturbazione che ha colpito la città di Genova sin dalle prime ore del mattino di domenica 3 ottobre 2021 causando allagamenti in diverse zone della città.

Sottopassi allagati

Problemi tra piazza Montano, via Degola e via Milano a causa della forte pioggia, ma anche a Marassi. Allagati inoltre i sottopassi di Brin e Multedo nella notte.

Allagamenti a Multedo

Nel video sotto l'attraversamento pedonale di via dei Reggio a Multedo. Tra le zone più colpite, anche nel corso della mattinata di domenica 3 ottobre ci sono proprio Pegli e Multedo con strade allagate e fiumi d'acqua, come si può vedere nel video.

Crollato un muro in via delle Gavette

In mattinata sono ancora impegnate su tutto il territorio della città le squadre dei vigili del fuoco con oltre venti interventi ancora da evadere, tra le situazioni più urgenti segnalate dalla centrale operativa il crollo di un muro di contenimento in via delle Gavette (evacuate due famiglie) con la squadra di Genova Est sul posto insieme ai mezzi speciali di movimento terra per rimuovere il fango finito sulla strada. Interventi anche per alberi caduti, cantine allagate e muri pericolanti in diverse zone della città. Fortunatamente non ci sono situazioni di forte pericolo che vedono coinvolte persone.

Pre-allerta lunedì 4 ottobre

Arpal ha spiegato che "la prevista convergenza che si é instaurata nel centro del mar Ligure dalle prime ore della giornata ha interessato anche il comune di Genova: in tre ore sono caduti oltre 150 mm di pioggia, i valori più elevati alla Fiumara con ben 74,3 mm alle 5 del mattino, a Bolzaneto 36.8 mm.

Non è stato emanata nessuna allerta per la giornata di domenica 3 ottobre, ma erano stati segnalati i fenomeni intensi, secondo il bollettino di Arpal la situazione è destinata a peggiorare per il passaggio di una perturbazione, per la giornata di lunedì 4 ottobre era stata indicata una pre-allerta su B e C. Si attendono le ultime valutaziuoni anche attraverso i modelli ad alta risoluzione.

Caruggi@Sport, causa pioggia annullate le attività

Come già anticipato nei giorni scorsi in caso di maltempo, le attività previste nelle piazze del Centro Storico nell'ambito "Caruggi@Sport" sono annullate a causa della pioggia.

Protezione civile monitora la perturbazione

La sala della Protezione Civile regionale è aperta per monitorare costantemente l’evoluzione della perturbazione che sta attraversando la Liguria. Al momento la situazione è ampiamente sotto controllo. Nella notte si è verificata una frana, di dimensioni contenute, nella zona Gavette, mentre ci sono stati locali allagamenti nei sottopassi tra la Fiumara e Caricamento. Nelle prossime ore sarà diramato un nuovo bollettino meteo per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre. Al momento è in atto uno stato di pre-allerta meteo di Arpal per piogge diffuse e persistenti in particolare sul centro e sul levante della regione.