Dopo 72 anni chiude 'Alla gioia dei bimbi', storico negozio del centro

Chiude a Genova una delle storiche attività commerciali del centro. Dopo 72 anni si abbasserà infatti definitivamente a fine mese la saracinesca di 'Alla gioia dei bimbi', negozio di giocattoli di via Galata. L'annuncio sui social è stato dato dalle due titolari, Franca e Rita, che hanno spiegato le motivazioni.

"Sono stati 72 anni di impegno, dedizione, sacrifici, studio, ma anche di sorrisi, collaborazioni, gratificazioni, legami e passione. Pubblichiamo tre immagini che rappresentano a pieno il nostro percorso, fino a 4/5 generazioni di voi ci hanno accompagnato e scelto in questi anni. Il nostro cuore si stringe nel darvi l'annuncio, tanto ponderato e sofferto, della chiusura, come già annunciato ai nostri clienti nelle ultime settimane. Ogni volta il cuore duole ma siete ancora voi, per l'ennesima volta, a regalarci emozioni. Si, perché le vostre reazioni (arrabbiati, delusi, tristi, e tanto altro) sono sinonimo di affetto in ogni sua sfaccettatura".

"Purtroppo - concludono le titolari - come ogni episodio, tutto ha una fine. Il nostro è durato ben 72 anni, e questo solo grazie a tutti voi. È arrivato il momento di dedicarsi ai nipotini e, perché no, anche un po' a noi stesse. Grazie di cuore a chi ha vissuto con noi, a chi si è affidato, chi è passato per un saluto, chi ha riso e pianto con noi, e chi passerà anche solo per un ultimo saluto. Ci troverete in negozio fino al 28 febbraio, con un sacco di occasioni. È stato un percorso fantastico".