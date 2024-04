Una messa in ricordo di Alice Scagni a due anni dal delitto

A due anni dal delitto, mercoledì 1 maggio alle ore 9 nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via XX Settembre verrà celebrata una messa di anniversario per ricordare Alice Scagni, uccisa dal fratello Alberto l'1 maggio 2022 sotto casa di lei nel levante genovese.

"Figlia dolcissima, il tuo ricordo è la nostra gioia e la forza di perseguire Verità e Giustizia a onore della tua Memoria splendente", si legge nell'annuncio, apparso tra i necrologi sui quotidiani locali.

Per quanto riguarda la vicenda processuale, di recente ci sono stati due sviluppi importati: nel processo principale è arrivata la sentenza di appello, con la quale sono stati confermati i 24 anni inflitti ad Alberto in primo grado.

Pochi giorni prima della sentenza di appello è stata archiviata l'inchiesta relativa ai presunti allarmi inascoltati della famiglia. Nel frattempo Alberto, dopo i due pestaggi subiti nelle carceri di Marassi e Sanremo, è stato trasferito a Torino.