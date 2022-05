L'ultimo saluto ad Alice, i funerali in via XX Settembre

Dopo l'autopsia, svolta nei giorni scorsi, e il via libera del magistrato, questa mattina (7 maggio 2022) si sono svolti i funerali di Alice Scagni, la mamma di 34 anni uccisa domenica 1 maggio nei pressi della sua casa in via Fabrizi nel levante genovese.

La cerimonia si è svolta nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via XX Settembre, in tanti hanno voluto dare un ultimo saluto alla donna. Presenti alla cerimonia anche il marito con il figlio.

Nel frattempo la procura ha disposto una perizia psichiatrica per Alberto, fratello di Alice, rinchiuso nel carcere di Marassi con l'accusa di omicidio volontario premeditato. Il 42enne, durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I suoi legali hanno fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni.

Proseguono anche le indagini della procura per fare chiarezza sulle richieste di aiuto arrivare dai genitori di Alice e Alberto. L'intenzione della procura di verificare "a 360 gradi tutti gli aspetti della vicenda senza tralasciare nulla". I reati ipotizzati sono omissione d'atti d'ufficio e omissione di denuncia, per ora a carico di ignoti.