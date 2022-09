Delitto Scagni, una borsa di studio intitolata ad Alice per agenti di polizia

Del ricordo di Alice Scagni uccisa dal fratello il primo maggio del 2022, oltre al processo per omissione d'atto d'ufficio e morte come conseguenza di altro reato, resterà presto una borsa di studio destinata agli allievi agenti della scuola della polizia di Stato di Alessandria.

La vogliono istituire i genitori di Alice e Alberto, il papà Graziano, 70 anni, e la mamma, Antonella Zarri, 63 anni, che con il loro avvocato, Fabio Anselmo, sono ora impegnati in una dura battaglia legale: chiedono che, a distanza di mesi, siano finalmente identificati e indagati i dipendenti del servizio sanitario regionale e della questura di Genova che, secondo mamma e papà, hanno ignorato le loro disperate segnalazioni e la richiesta affinché il figlio Alberto, 42 anni, fosse fermato, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e curato evitando così il fraticidio. Il 6 settembre hanno presentato una denuncia formale contro ignoti per rifiuto di atti d'ufficio.

Non hanno nulla contro la polizia ma cercano la verità: "Abbiamo scelto la scuola di polizia piemontese perché le nostre famiglie sono originarie di Pozzol Groppo, in provincia di Alessandria - raccontano a GenovaToday- Vorremmo che la borsa di studio intitolata ad Alice servisse agli allievi di polizia a studiare meglio la psicologia, poiché è anche di questo che si devono occupare nel loro lavoro. Noi nelle istituzioni continuiamo a crederci”.

Intanto, è stata fissata al prossimo 3 novembre la data per l'incidente probatorio in cui si discuterà sulla perizia psichiatrica su Alberto che si trova in carcere a Marassi.