"Lavoratori AlgoWatt senza stipendio da dicembre", due giorni di protesta

La rappresentanza sindacale unitaria di Algowatt, insieme a Fim Cisl e Fiom Cgil Genova, ha annunciato due presidi di protesta, il primo martedì 6 febbraio alle ore 14 davanti alla Regione Liguria in Via Fieschi e il secondo mercoledì 7 febbraio davanti al Comune di Genova.

"La situazione dei lavoratori AlgoWatt è ormai insostenibile - sostengono i sindacati - sono senza stipendio da dicembre e con un organico sempre più ridotto. I 63 dipendenti della società di informatica e automazione che ha sede principale a Genova, sono fortemente preoccupati per il loro futuro lavorativo. Nel corso degli anni la sensazione di incertezza ha indotto molti dipendenti, più di due terzi, a dimettersi per lavorare per altre aziende più solide. Questo ha causato una fortissima perdita di competenze tecniche e negli ultimi mesi la situazione è precipitata: la maggior parte dei lavoratori si ritrova in cassa integrazione a zero ore, mentre altri non ricevono retribuzione. Per tutte queste ragioni le organizzazioni sindacali hanno indetto due presidi di protesta dove si richiede l’intervento delle istituzioni, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e le loro famiglie in questo periodo di grave difficoltà e con un futuro, ancora oggi, incerto".

Nella giornata di martedì 6 febbraio è stato anche fissato un incontro tra i rappresentanti sindacali, l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Conferenza dei capigruppo.

