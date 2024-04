AlgoWatt, ancora problemi: "Lavoratori senza entrate economiche da mesi"

Ancora problemi per i lavoratori della algoWatt, ex Softeco Sismat, storica società di software genovese che conta un centinaio di dipendenti. In una nota le organizzazioni sindacali Fim-Cisl e Fiom-Cgil di Genova, assieme alla Rsu di algoWatt, si sono dette estremamente preoccupate per la "leggerezza e la superficialità con cui la direzione gestisce la procedura e l'utilizzo della Cassa integrazione guadagni straordinaria".

"In uno scambio di email tra Rsu e direzione aziendale - affermano i sindacati - si evidenzia che ancora oggi, non risulta presentata la documentazione all’Inps che sblocca il pagamento della Cigs. Questo nonostante un incontro al Ministero del Lavoro nel mese di gennaio relativo alla procedura stessa, con l’azienda che ha posto i lavoratori in Cassa dal 1 febbraio, Cigs approvata dallo stesso dicastero con decreto del 22 marzo".

"I lavoratori di algoWatt - continuano i sindacati - dopo non aver ricevuto le ultime mensilità del 2023, si trovano senza nessuna entrata economica da due mesi e non hanno ancora alcuna certezze sulle tempistiche con cui sarà loro riconosciuto il trattamento di Cassa Integrazione. Ancora più grave è che i commissari nominati dal Tribunale di Milano non abbiano vigilato e verificato la correttezza della procedura perché come rappresentanti dello stato dovrebbero assicurare che tutti i diritti dei lavoratori siano rispettati. A breve - concludono verrà convocata un’assemblea sindacale di tutti i lavoratori rimasti in algoWatt e insieme a loro decideremo le azioni di lotta per evidenziare alle istituzioni locali e al Ministero del Lavoro la situazione, richiedendo un impegno per la soluzione del problema".

