Nuova invasione di posidonia al porticciolo di Nervi: "Progetto sbagliato"

Ancora problemi a Nervi, le alghe hanno nuovamente invaso il porticciolo. Una situazione che si ripete ciclicamente in occasione delle mareggiate che colpiscono la costa e che anche lo scorso anno aveva causato molte lementele per le montagne di posidonia portate dal mare e successivamente rimosse da una ditta specializzata. Un problema estetico, ma non solo, perché i cumuli emanano un odore forte e sgradevole. La buona notizia è che la presenza di Posidonia è considerata un buon indicatore della qualità delle acque marino-costiere per la sensibilità alle alterazioni delle condizioni ambientali.

Ad andare all'attacco della giunta è il Movimento 5 Stelle, per voce del coordinatore provinciale Stefano Giordano e del consigliere municipale Marco Mesmaeker: "L’avevamo detto - affermano - che la nuova, e più volte contestata, conformazione architettonica del nuovo porticciolo di Nervi, con diversi livelli di gradoni discendenti verso il mare insieme ad altri interventi concomitanti, si sarebbe mal coniugata con le correnti interne al porticciolo e reso più complesso un eventuale intervento di rimozione della posidonia. In questi giorni, l’ennesima prova del nove: è bastata una mareggiata (non certo la prima di questo autunno-inverno) per far sì che l’area venisse di nuovo invasa dalla pianta marina al punto da renderne poco sicura la fruizione. Tant’è che ieri, visto che è frequentata soprattutto dalle famiglie con bambini al seguito, ne abbiamo chiesto e ottenuto la chiusura perché in queste condizioni non si percepisce più il confine tra gradoni e mare".

"Dopo la segnalazione ricevuta da un cittadino preoccupato per l’incolumità di chi frequenta il porticciolo - aggiunge Giordano - abbiamo allertato la Polizia municipale che poi, con Aster, ha convenuto di chiudere l’area proprio per evitare situazioni di pericolo. Ricordo infatti che la settimana scorsa, a causa delle stesse condizioni denunciate ieri, era finita in acqua una bambina. La sicurezza deve sempre avere la precedenza”.

"Duole constatare - rileva in particolare Mesmaeker - che la collettività ha pagato caro un 'nuovo' progetto costato 1,9 milioni di euro e risultato totalmente inagibile e dispendioso a livello di manutenzione. Queste sono, d’altro canto, i progetti del centrodestra: obsoleti, spesso dannosi per l’ambiente e costosissimi. A proposito di costi, di mareggiata in mareggiata, tornano attuali le nostre due interrogazioni in Municipio del 2023 sugli esborsi per la rimozione e lo smaltimento della posidonia: dati a oggi indisponibili nonostante gli impegni presi. Dunque, non solo il Comune è sordo ai suggerimenti, ma è anche allergico alla trasparenza".

Sulle problematiche in essere legate al progetto del porticciolo di Nervi con particolare riguardo ai costi per la manutenzione dell’area, il M5S Genova ha comunicato che il capogruppo comunale Fabio Ceraudo ha depositato un’interrogazione in consiglio.