Porticciolo di Nervi invaso dalla posidonia: "Quanto costa rimuoverle?"

Ancora problemi a Nervi, le alghe hanno nuovamente invaso il porticciolo. Una situazione peggiorata con le ultime mareggiate, ma presente anche nei mesi precedenti, che aveva scatenato le proteste di molti residenti. Anche lo scorso anno c'erano state molte lamentele per le montagne di posidonia portate dal mare e successivamente rimosse da una ditta specializzata. Un problema estetico, ma non solo, perché i cumuli emanano un odore forte e sgradevole. La buona notizia è che la presenza di Posidonia è considerata un buon indicatore della qualità delle acque marino-costiere per la sensibilità alle alterazioni delle condizioni ambientali. E rimanendo al Porticciolo di Nervi è degli ultimi giorni la notizia che la procura ha aperto un'indagine sulla procedura di assegnazione dei lavori di riqualificazione, aperto un fascicolo a carico di ignoti per abuso di ufficio.

La rimozione prevede il trasferimento in discarica e sui costi dell'operazione chiede spiegazioni Serena Finocchio, consigliera municipale del Levante per il Partito Democratico: "Il Porticciolo di Nervi da febbraio a oggi continua a essere invaso da banquettes di posedonia - attacca - il collega Marco Mes aveva già effettuato un’interrogazione nel consiglio del 29 Marzo per conoscerne il costo ma a oggi non sappiamo ancora quando noi cittadini spendiamo e o spenderemo per la loro rimozione, essendo le alghe rifiuto considerato speciale deve essere trattato in modo specifico".

"È mai possibile - domanda Finocchio - che si decida di investire i fondi per un cambio d’uso, ricordo a tutti che i soldi investiti 2,5 milioni di euro erano destinati alla piscina 'Mario Massa' per 'adeguamento normativo della struttura con riqualificazione ambientale dell’ambito', e in tutto quell’investimento non si è fatto uno studio sul circolo delle correnti? Possibile che in quasi un anno non si sappia quanto si è investito per la rimozione? A rimetterci sono sempre i cittadini, con i contributi che versano al Comune. Abbiamo una Tari che è tra le più care d’Italia ma in compenso una sanità fatta di attese interminabili. Non sarebbe meglio utilizzare le risorse a disposizione per la tutela dei servizi essenziali? Per me la tutela del territorio lo è".