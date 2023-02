Mattarella nomina 30 Alfieri della Repubblica: ci sono anche due 17enni liguri

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 30 Attestati d’onore di 'Alfiere della Repubblica' a ragazzi che si sono distinti in Italia per le proprie attività, dal volontariato alla solidarietà. Chi nell’ambito di un’accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, chi attraverso altri gesti di amicizia, cooperazione, inclusione affinché le diversità non diventino mai barriere. Tra i ragazzi premiati c'è anche una 17enne genovese, scelta per il suo impegno nel trasmettere ai coetanei la memoria degli orrori della Shoah. Di seguito la motivazione diffusa dal Quirinale.

Beatrice Papei Allori racconta ai coetanei l'orrore della Shoah

"Beatrice Papei Allori (8/4/2005, residente a Genova). Per l’impegno con cui, grazie alla sua scrittura e alla sua creatività, cerca di trasmettere ai coetanei il valore della memoria, in particolare la memoria degli orrori della Shoah. Perché mai più l’umanità cada in quell’abisso. Beatrice è una ragazza molto creativa, con una forte passione per il teatro, che la vede impegnata sia come attrice che come scrittrice di testi. Una tematica è a lei particolarmente cara: la memoria della Shoah. Con i suoi scritti Beatrice intende contribuire a mantenere vivo il ricordo delle atrocità e degli orrori di cui gli ebrei sono stati vittime. In particolare, la sua opera di sensibilizzazione e i suoi messaggi sono rivolti ai coetanei e prendono forma, oltre che in teatro, attraverso i social e nella scuola, dove Beatrice si è fatta promotrice di progetti sul tema dell’Olocausto, per i quali ha anche ricevuto importanti riconoscimenti".

I testimoni scelti dal Presidente della Repubblica non costituiscono esempi di azioni rare, ma sono emblematici di comportamenti diffusi tra i giovani, che illustrano un mosaico di virtù civiche di cui, per fortuna, le nostre comunità sono ricche. Le storie degli Alfieri della Repubblica possono anche essere viste, dunque, come la punta di un grande iceberg che rappresenta, in ogni territorio, la vita quotidiana dei giovani.

Gioele Mazzone, volontario e giovane attivista per l'ambiente

Tra i premiati anche un giovane ligure, Gioele Mazzone (19/7/2005) di Cengio (Savona). Questa la motivazione. "Per la tenacia e l’impegno civico con i quali promuove e sostiene le campagne di sensibilizzazione sui temi legati alla salvaguardia del territorio, al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale. Gioele ha scelto di far parte della Croce Rossa Italiana dopo aver visto l’eccezionale lavoro svolto da alcuni volontari a seguito della forte alluvione che aveva colpito i territori in cui lui abita. Gioele spende ogni sua energia in attività di prevenzione dei disastri ambientali, di promozione dei corretti comportamenti in ambito ecologico e di lotta al cambiamento climatico. Negli anni ha dimostrato di possedere ottime attitudini e capacità di coinvolgimento dei giovani. Per questo si è fatto portavoce di campagne di sensibilizzazione su questi temi che lo hanno visto anche protagonista di un video realizzato da Rai Scuola".

Nuovi 'Alfieri della Repubblica' nominati dal Presidente Mattarella