Inchiesta corruzione: Aldo Spinelli potrà vedere il figlio

Dopo più di due mesi agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria, l'imprenditore Aldo Spinelli potrà vedere il figlio Roberto per al massimo un'ora. Lo ha deciso la gip Paola Faggioni, dopo la decisione del Riesame di rigettare l'istanza di revoca della misura cautelare.

Come spiega Ansa, i giudici ritengono che Spinelli "senior" debba stare ancora ai domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato, mentre non ci sarebbe più il rischio di inquinare le prove.

L'anziano potrà dunque vedere il figlio Roberto, anche lui indagato, per un'ora, sotto la supervisione della guardia di finanza. Non è ancora stata fissata una data per l'incontro, così come devono essere fissati ancora anche quelli del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e, da pochi giorni, anche di finanziamento illecito.