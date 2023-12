Morta Alda Grimaldi, prima regista tv italiana: era nata a Sampierdarena

All'età di 104 anni è morta a Torino Alda Grimaldi, detta 'Dada', la prima signora regista della televisione italiana. Era nata a Genova, a Sampierdarena, il 6 ottobre 1919, fu anche grande amica dello scrittore e poeta Cesare Pavese.

Dopo una breve carriera come attrice alla Fert negli anni quaranta, vinse nel 1955 un concorso in RAI, allora agli albori, per un posto nella sede di Torino, e una borsa di studio per frequentare il corso di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dove ebbe, fra gli altri, come compagni di corso i registi Giuseppe De Santis e Michelangelo Antonioni e l'attrice Carla Del Poggio, moglie di Alberto Lattuada. Come attrice recitò nei film 'La principessa del sogno' (1942), 'Vivere ancora' (1944) e 'La signora è servita' (1945).

Fu tra le prime donne a lavorare come regista televisiva nell'ente televisivo di stato agli inizi delle trasmissioni regolari. Ha curato programmi come 'Gli eroi di carta - Dalla Terra alla Luna' (1954), 'Il teatro dei ragazzi' (1958), 'Giovanna, la nonna del corsaro nero' (1961), 'Scaramacai e l'isola beata' (1963) e il gioco a premi 'Telecruciverba' (1964) con Enza Soldi e Pippo Baudo. È stata anche la regista degli sceneggiati televisivi 'Il Leone di San Marco' (1969) e 'Gioacchino Rossini' (1969). Per l'attività divulgativa svolta come regista della Rai Alda Grimaldi aveva ricevuto nel 1957 il Premio Saint-Vincent per il giornalismo. È stata anche un'apprezzata doppiatrice.

