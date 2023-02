Abuso di alcol, cinque persone soccorse nella notte

Diversi interventi del personale del 118 nella notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 per soccorrere persone in difficoltà in strada dopo aver esagerato con l'alcol.

Il primo caso intorno alle ore 23:30 a Campomorone dove la Croce Verde di Pontedecimo è intervenuta per aiutare un 30enne in via De Gasperi, è stato trattato sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale. A mezzanotte e un quarto, invece, la Croce Gialla ha prestato soccorso a una 63enne in corso Europa a Genova, la stessa pubblica assistenza è poi intervenuta intorno alle ore 3 in via Cecchi alla Foce per un 50enne ubriaco.

Poco prima dell'una si è invece reso necessario il trasporto in ospedale per un ragazzo di 17 anni soccorso dalla Pubblica Assistenza Nerviese in via Oberdan a Nervi, il giovane è stato portato in codice verde al San Martino per l'intossicazione etilica. In ospedale, in codice giallo, infine, una ragazza di 22 anni soccorsa dalla Croce d'Oro di Sampierdarena a San Teodoro intorno alle 5 del mattino e portata al Villa Scassi di Sampierdarena.