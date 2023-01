Abuso di alcol, sei giovani soccorsi nella notte

Diversi interventi del personale del 118 nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023 per ragazzi in difficoltà dopo aver esagerato con l'alcol, sei le persone soccorse, alcune delle quali giovanissime, tre sono state portate in ospedale.

I primi due casi intorno a mezzanotte e venti: un ragazzo di 18 anni è stato soccorso dalla Misericordia Genova in via Bruno Buozzi e portato in codice verde all'ospedale Villa Scassi, poco dopo è toccato a un altro giovane in corso Aurelio Saffi. È stato medicato sul posto dalla Croce d'Oro di Sampierdarena.

Altri interventi ad Albaro intorno alle 2:30 e poi nel centro storico intorno alle 4 dove una 30enne è stata medicata sul posto dai militi della Misercordia. Alle 4:30 altro soccorso della Croce d'Oro, questa volta in via Stefano Canzio. Una ragazza di 22 anni è stata aiutata e portata in codice giallo al Villa Scassi per un'intossicazione etilica. L'ultimo intervento è stato effettuato invece in corso Buenos Aires alla Foce alle 5:45, una persona è stata portata in codice verde all'ospedale San Martino dalla Croce Rossa.