Abuso di alcol, cinque giovani soccorsi nella notte

Diversi interventi del personale del 118 nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022 per soccorrere ragazzi in difficoltà dopo aver esagerato con l'alcol, sei persone sono state portate negli ospedali genovesi in codice verde, cinque i giovanissimi.

Il primo caso alle 20:30 di venerdì in via Gramsci con un 15enne portato al Galliera dai Volontari del Soccorso Fiumara, poi poco prima delle 23:20 è toccato a un 32enne portato al Villa Scassi dalla Croce Rosa Rivarolese dopo l'intervento in strada in via Canepari. Un'altra persona è stata soccorsa a Sampierdarena dalla Croce Oro e portata all'ospedale del quartiere poco dopo mezzanotte e mezza.

Poco prima dell'una è stato invece un 22enne ad essere soccorso e portato al Galliera dalla Nv Moresco in via San Vincenzo, un'ora dopo intervento della Croce Oro Sampierdarena per un 18enne in via Cornigliano (portato al Villa Scassi) e infine alle 2:20 la Croce Gialla ha prestato soccorso a una 19enne in corso Italia portandola poi al Galliera, in tutti i casi per intossicazione etilica e in codice verde.