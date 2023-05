Alcol, una campagna di informazione per contrastare l'abuso tra i giovani

Il Consiglio regionale, nel corso della seduta di martedì 2 maggio 2023, ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 811, presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a realizzare nel 2023 una campagna di informazione per contrastare l'abuso di alcol, promuovere un messaggio di moderazione e uso consapevole delle bevande alcoliche e favorire, in particolare, nella popolazione più giovane stili di consumo sani.

Nel documento si consiglia, inoltre, di rafforzare le azioni già in atto per contrastare l'abuso di alcol, prevedendo anche incontri con i ragazzi in cui spiegare i danni che l'eccessivo consumo di bevande alcoliche produce sulla salute e i comportamenti pericolosi per sé e per gli altri che ne possono derivare.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha illustrato le iniziative già avviate per il contrasto alle dipendenze e si è dichiarato a favore dell'ordine del giorno; Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) ha ringraziato Arboscello per questa iniziativa consiliare e ha chiesto di sottoscrivere il documento; Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha espresso parere favorevole e ha ricordato le iniziative avviate con successo in questo settore da Asl3.

"Sono 9 milioni le persone a rischio dipendenza da alcol in Italia - dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello -, di questi 800mila sono minorenni; le fasce di età più colpite sono quelle tra i 14 e i 16 anni. Sempre più minori si avvicinano all'alcol e al sua abuso sempre prima, con il rischio di conseguenze anche gravi sulla loro salute. Ci fa piacere che la giunta, compresa la gravità della situazione, abbia accettato di avviare una campagna di informazione volta a contrastare l'abuso di alcol e promuovere un messaggio sul rischio dell'abuso di bevande alcoliche, soprattutto fra i giovani".

"Purtroppo si sta affermando fra i ragazzi un modello comportamentale che associa il bere al successo, allo svago, al divertimento, mentre si diffonde in modo preoccupante la pratica del 'binge drink', cioè il consumo intenzionale di eccessive dosi di alcolici per ubriacarsi intenzionalmente. Per questo è opportuno rafforzare le azioni in atto, prevedendo, oltre all'attività di controllo messa in atto dalle forze dell'ordine e dai sindaci, anche iniziative in grado di raggiungere i giovani nelle scuole e nei loro luoghi di incontro, per contrastare l'abuso di alcol e spiegarne i rischi", conclude Arboscello.