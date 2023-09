Alberto Scagni capace di intendere e volere, chiesto l'ergastolo

Si avvicina il giorno della sentenza per Alberto Scagni, il 43enne accusato di avere ucciso la sorella Alice, il primo maggio 2022, sotto casa di lei a Genova Quinto. Scagni deve rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla particolare crudeltà e dall'uso di mezzo insidioso.

Venerdì 15 settembre la pubblico ministero Paola Crispo ha chiesto l'ergastolo, motivando la richiesta alla luce dell'efferatezza con cui è stato commesso il femminicidio. L'assassino infatti avrebbe atteso la sorella per oltre due ore, per poi scagliarsi contro di lei con ferocia, infliggendole oltre venti coltellate.

Per la pm Alberto Scagni era pienamente in grado di intendere e volere al momento dell'omicidio, anche se per il perito nominato dal gip, Elvezio Pirfo, Alberto sarebbe semi infermo di mente ma capace di stare in giudizio, mentre per i genitori sarebbe completamente incapace di intendere e di volere.

Proprio su questo aspetto si è consumato l'ennesimo scontro tra i genitori e il marito di Alice. Secondo il legale di quest'ultimo, Graziano Scagni e la moglie hanno continuato a insistere sul vizio totale di mente per ottenere la non imputabilità.

Il 28 settembre si tornerà in aula per le conclusioni della difesa e il giorno seguente è attesa la sentenza.