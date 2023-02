Uccise la sorella: Alberto Scagni chiede di essere interrogato dal carcere

Alberto Scagni ha chiesto di essere interrogato dal carcere dal pubblico ministero Paola Crispo.

Finora non ha mai parlato: non lo ha fatto con il giudice per le indagini preliminari al momento della convalida e nemmeno con il pm nel corso delle indagini. L'uomo, che ha ucciso la sorella Alice il primo maggio dello scorso anno sotto casa a Quinto con 24 coltellate, è accusato di omicidio premeditato pluriaggravato e porto abusivo di armi.

L'uomo è stato ascoltato solo durante la perizia psichiatrica: secondo Elvezio Pirfo, il perito del giudice per le indagini preliminari, è semi infermo di mente ma capace di stare in giudizio, per il consulente della procura Giacomo Mongodi pienamente capace.

Dopo l'interrogatorio in carcere il magistrato potrà chiedere il rinvio a giudizio.