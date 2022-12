Alberto Scagni per il perito era una "bomba a orologeria". I genitori minacciano di incatenarsi

Alberto Scagni era una "bomba a orologeria": queste le parole di Elvezio Pirfo, perito del giudice per le indagini preliminari, nel corso dell'ultima udienza dell'incidente probatorio sulle condizioni psichiche dell'uomo che, lo scorso primo maggio, uccise la sorella Alice scesa sotto casa nel levante genovese per parlargli. Non è l'ultimo aggiornamento su questo triste caso perché i genitori dei due, Antonella Zarri e Graziano Scagni, hanno puntato nuovamente il dito contro la procura minacciando di incatenarsi per veder riconosciuti i loro diritti.

Firpo ha sottolineato il nesso causale tra tra la malattia mentale di Alberto e l'omicidio della sorella, dicendo che è semi-infermo di mente ma capace di stare in giudizio mentre per il consulente della procura, Giacomo Mongodi, è pienamente capace: proprio a causa di questi due pareri opposti era stato riaperto l'incidente probatorio. In aula, anche i genitori di Scagni che avevano parlato di una serie imperdonabili di sviste che alla fine hanno portato all'omicidio della figlia. All'uscita hanno detto che non è stato iscritto il loro esposto, come riporta l'agenzia Ansa, e dunque a loro non è permesso essere parti civili, di conseguenza non si possono sentire le telefonate fatte al 112 quel giorno, ma non solo. A questo punto, minacciano i coniugi, non resta che incatenarsi davanti alla procura.

Mentre la procura dovrà chiudere le indagini sull'omicidio, vanno avanti quelle sulle omissioni per cui sono stati indagati due poliziotti e un medico per non aver riconosciuto i segni di allarme e non aver preso in carico Alberto Scagni.