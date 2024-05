Grosso albero cade sulla carreggiata: chiusa strada per il santuario

I vigili del fuoco stanno operando in via Nostra Signora della Guardia, a Ceranesi, per un grosso albero caduto nelle prime ore della mattinata di giovedì 30 maggio.

L'albero, cadendo, per fortuna non ha colpito né persone né auto in sosta, ma ha ostruito totalmente la strada che porta al santuario di Nostra Signora della Guardia, che dunque risulta chiusa. Nessun cittadino risulta isolato.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco al lavoro per rimuovere l'albero e riaprire la strada nel minor tempo possibile.