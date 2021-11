Forti raffiche di vento, crollano alberi sulla strada della val d'Aveto

Dall'alba di oggi, sabato 6 novembre 2021, squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile stanno cercando di liberare le carreggiate sulla strada provinciale 586 della val D'Aveto, ostruita a causa della caduta di grandi alberi per le forti raffiche di vento.

Il centro meteo Arpal ha emanato l'avviso metereologico per vento di burrasca forte su tutta la regione, relativo alla giornata di oggi, sabato 6 novembre, e domani, domenica 7 novembre, in questo caso per il centro Levante (zone B, C, E). Domani è prevista un'attenuazione della ventilazione da metà giornata.

Per la giornata di oggi Apal prevede su tutte le zone e per tutta la giornata venti da Nord, Nord-Est forti o di burrasca (50-70km/h) con rinforzi di burrasca forte allo sbocco delle valli esposte e sui crinali dove le raffiche potranno superare i 100-120km/h soprattutto in serata.

Domenica 7 novembre su tutte le zone venti da Nord, Nord-Est 50-70km/h con rinforzi di burrasca forte allo sbocco delle valli esposte e sui crinali; attenzione alle raffiche che potranno superare i 100-120km/h soprattutto nella notte e di primo mattino. Calo dei venti dalle ore centrali più rapido a Levante con rinforzi residui 40-50km/ la sera tra savonese e genovesato (zone BDE e parte orientale di A). Segnaliamo deboli piogge sparse associate a isolati rovesci di intensità al più moderata.

Infine lunedì 8 novembre, venti da Nord-Est fino a 40-50km/h dalle ore centrali con locali rinforzi e raffiche sulle zone esposte e sui capi di Ponente. Isolati rovesci di intensità debole o moderata più probabili sui versanti padani. Da segnalare, finora, che le raffiche più intense si sono registrate al Lago di Giacopiane (Genova) con 159.5 km/h, Fontana Fresca (Sori, Genova) con 110.5, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 106.9. A Genova raffica a 69.1 km/h al Porto Antico.

La suddivisione in zone del territorio regionale