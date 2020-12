Ruba una Fiat 500 ad Albenga, fermato a Genova con droga

Guidava un'auto rubata, aveva con sé droga e non avrebbe potuto tornare a Genova. Per queste ragioni un 28enne di origini tunisine, gravato da pregiudizi di polizia e abitante a Imperia, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali.

Il ragazzo è stato fermato nel corso della mattina di lunedì 21 dicembre 2020 in via Rubattino alla guida di una Fiat 500, risultata asportata in mattinata ad Albenga.

Oltre alle denunce per ricettazione e inosservanza di provvedimento di divieto di ritorno a Genova, è stato sanzionato anche perché trovato in possesso di modiche quantità di crack, marijuana ed eroina, poi sequestrate.