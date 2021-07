Sulla torta 108 candeline, auguri all'ultracentenaria Ebe Tosi

La signora ha festeggiato nella residenza Sunflower del gruppo Votto Alessi di via Rodi

Un numero dorato a tre cifre su una crostata ai frutti di bosco. Centootto sono gli anni compiuti dalla signora Ebe, che da tre è ospite nella residenza Sunflower del gruppo Votto Alessi ad Albaro. Il sorriso grato e le mani aperte in segno di stupore davanti a un traguardo che ha condiviso con gli altri ospiti della comunità alloggio dopo un periodo difficile di chiusura a causa della pandemia.

L'ultracentenaria, nata a Ferrara ma genovese d'adozione da oltre 80 anni, è arrivata nella città della Lanterna seguendo il marito. Il lavoro alla Upim e una passione per il ballo in particolare per il tango. Tifosa della Sampdoria, con la vittoria degli Azzurri all'Europeo anche Ebe ha rivissuto le notti magiche con il duo blucerchiato Vialli-Mancini.

Dalla redazione di Genova Today calorosi auguri di buon compleanno a una magnifica 108enne.