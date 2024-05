Mafia: nuova vita per la palazzina confiscata ad Albaro

Una palazzina confiscata alla criminalità organizzata in via Vico nel quartiere di Albaro è stata assegnata all'associazione 'Il Porto dei Piccoli' attraverso una procedura a evidenza pubblica aperta dalla direzione Patrimonio del Comune di Genova. L’immobile è composto da 16 vani dotati di servizi igienici, si sviluppa su quattro piani ed è dotato di spazio esterno pertinenziale adibito a verde.

L’assessore Francesco Maresca spiega: "L’immobile sarà restituito alla nostra comunità con fini sociali. L'associazione potrà mettere a servizio dei più piccoli, in particolare delle famiglie di bambini in cura al Gaslini, una palazzina di pregio, con spazi verdi e aperti. L’immobile sarà infatti al centro di un progetto del Porto dei Piccoli che vedrà impegnati operatori specializzati e volontari per fornire supporto e informazioni a malati e alle loro famiglie, operando in sinergia e tenendo conto di tutti gli aspetti sociali, sanitari, economici e giuridici".

Sono 68 gli immobili confiscati alle mafie a Genova, dei quali 44 provenienti dalla 'Confisca Canfarotta' (di questi 44, 40 sono stati assegnati a finalità sociali, due istituzionali e due non sono ancora stati dati in concessione), tutti di civica proprietà. Di questi 68, 12 sono stati assegnati a usi civici, mentre 41 sono stati assegnati a scopo associativo. Solo 10 quelli in attesa di assegnazione.

"Un immobile del genere restituito alla cittadinanza con uno scopo ben preciso e che delinea la visione che Genova sta portando avanti da diversi anni - dichiara l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso -. Il tessuto sociale che stiamo coltivando ha una fondamentale importanza per la nostra amministrazione. L'associazione 'Il Porto dei Piccoli' sarà in prima linea per supportare i più piccoli, in primis i pazienti dell'Istituto Gaslini e le loro famiglie. Proprio in questi giorni è stato inaugurato un nuovo reparto per il trapianto di midollo osseo e strutture di questo tipo non fanno altro che agevolare famiglie che vengono da fuori città. Un servizio che mette in prima linea l'aiuto per coloro che hanno più bisogno: il modo migliore per dare una concreta dimostrazione di sostegno".

