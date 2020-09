Ubriaco e a tutta velocità per le vie di Albaro, denunciato

I poliziotti delle volanti hanno denunciato un genovese di 23 anni per guida in stato d'ebbrezza.

Con un tasso alcolemico pari a 0,94 grammi/litro il giovane è stato fermato in via Boselli in Albaro poco prima delle 4 di sabato 19 settembre 2020 mentre percorreva le vie cittadine a folle velocità, senza curarsi degli incroci stradali.

Al giovane è stata ritirata la patente.