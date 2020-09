Rissa in Albaro, si dileguano tutti tranne uno

È corso in aiuto di un amico, che stava per partecipare a una rissa. Ma al suo arrivo ha trovato solo la polizia, che lo ha fermato. È quanto capitato a un genovese di 43 anni, pregiudicato, che è stato denunciato per porto abusivo di armi e porto d'armi od oggetti atti a offendere.

Nella serata di sabato 12 settembre le volanti si sono recate in via don Minzoni ad Albaro a seguito di una segnalazione per rissa. Al suono delle sirene i partecipanti si sono dileguati, ma il 43enne è stato fermato mentre era fuori dalla sua auto nei pressi della zona indicata.

Durante il controllo gli agenti hanno notato un coltello del tipo 'pattada', con lama autobloccante, seminascosto tra la moquette e il sedile del conducente. È scattata quindi la perquisizione a bordo del veicolo sul quale sono stati rinvenuti una chiave a croce (di quelle usate per cambiare le ruote), un'asta da crick e un passamontagna, tutti oggetti a portata di mano del guidatore.