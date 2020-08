Albaro, lo avvicina con una scusa e gli ruba il Rolex

Una giovane donna gli si è avvicinato per chiedergli informazioni e gli ha rubato un rolex da 10mila euro. La vittima un 73enn residente ad Albaro è andato a denunciare il furto in Questura e proprio in quel momento ha visto la ladra arrestata dai polizia per un altro tentativo di furto in via Monte Zovetto.

L'episodio è avvenuto alle 9 di venerdì mattina. La 33enn di romena ha fermato l'uomo appena sceso dal suo scooter in via Oberdan e, in un italiano stentato gli ha chiesto aiuto per trovare lavoro, porgendogli un biglietto.

Quando l’uomo ha allungato la mano per prenderlo, la donna gli ha afferrato il polso con entrambe le mani stringendolo a sé. Nonostante lui cercasse di svincolarsi dalla presa, la donna lo ha trattenuto e improvvisamente l’ha lasciato per poi dileguarsi.

Solo qualche attimo dopo, raccontando ancora incredulo l’accaduto alla moglie si è accorto che dal polso era sparito il suo Rolex del valore di 10 mila euro.

Recatosi in Questura per sporgere denuncia è stato accompagnato dai poliziotti a prendere un caffè al distributore automatico. In quel frangente ha visto passare proprio la donna che lo aveva rapinato scortata da due poliziotti delle Volanti dell’U.P.G. Questi ultimi, liberi dal servizio, avevano assistito ad un tentativo di analoga rapina perpetrata dalla stessa in Via Montezovetto in cui la seconda vittima aveva al polso un Rolex da 20 mila euro.

La 33enne pluripregiudicata per reati contro il patrimonio è stata quindi arrestata in flagranza per tentato furto con strappo e contestualmente denunciata in stato di libertà per la rapina di via Oberdan. Sarà giudicata domattina con rito direttissimo.