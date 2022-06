Pappagallo da 20mila euro scappa da casa, ritrovato dai carabinieri

Singolare intervento per un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri: nei giorni scorsi, la centrale ha ricevuto una richiesta di aiuto per un grosso pappagallo sfuggito ai proprietari, nel quartiere di Albaro.

Il volatile si era posato sul tetto di un distributore di benzina a oltre 15 metri di altezza. È accaduto in via Gobetti, all'angolo con via Zara. I militari hanno "sorvegliato" il grosso pappagallo, un'Ara giacinto, del valore di 20mila euro, in attesa dei vigili del fuoco.

La squadra dei pompieri con l'autoscala ha raggiunto il pappagallo, riuscendo a riportarlo a terra.

L’animale è stato poi riconsegnato ai suoi proprietari che lo tengono in casa legalmente.