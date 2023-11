Tragedia all'alba, morta una neonata

Tragedia nel quartiere di Albaro. Nelle prime ore del mattino una neonata di circa quattro mesi è morta mentre stava dormendo nel letto. I genitori hanno immediatamente lanciato l'allarme attivando la macchina dei soccorsi.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Croce d'oro di Sampierdarena, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare. Intervenuta anche la polizia che ha avviato le indagini. La procura, informata della tragedia, disporrà gli accertamenti del caso secondo il protocollo delle morti in culla, non sono stati riscontrati segni di lesioni sul corpo. Potrebbe trattarsi di Sids, la sindrome della morte in culla, che può colpire bambini tra un mese e un anno di età.

La definizione Sids, che non corrisponde a una precisa patologia, si applica quando si possono escludere, (previa autopsia e analisi accurate dello stato di salute del bambino e delle circostanze della sua morte), tutte le altre cause note per spiegare il decesso del neonato, da malformazioni a eventi dolosi. Si tratta di un fenomeno che non trova ancora alcuna spiegazione presso la comunità scientifica, esistono solo studi e indagini su comportamenti e fattori di rischio che possono incidere sulla probabilità che la Sids si verifichi.