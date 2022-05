Furti in casa: due colpi tra Albaro e Marassi

Furti negli appartamenti a Genova. Due episodi tra Marassi e Albaro, indagini dei carabinieri genovesi e due denunce.

Nel primo caso i militari hanno notato un giovane che si stava arrampicando sui ponteggi edili di un palazzo in via Cervignano a Marassi, alla vista degli uomini in divisa ha tentato la fuga, ma è stato rintracciato e bloccato. Dopo gi accertamenti è scattata la denuncia a piede libero per un 20enne originario dell'Albania, con precedenti, per tentato furto in abitazione e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Il secondo episodio è invece avvenuto ad Albaro, un genovese aveva denunciato il furto di monili, oro e preziosi all'interno della propria abitazione. Attraverso le indagini i carabinieri hanno individuato e denunciato all’autorità giudiziaria uno straniero di 45 anni con precedenti.